MDR SACHSENSPIEGEL vom 19. November

29 min

+++ Landtag debattiert über Anträge zur Friedenspolitik +++ Kriminalität am Hauptbahnhof Leipzig +++ Verkehrsministerium will Brücken-Sicherheit in Sachsen testen +++

+++ Landtag debattiert über Anträge zur Friedenspolitik +++ Kriminalität am Hauptbahnhof Leipzig +++ Verkehrsministerium will Brücken-Sicherheit in Sachsen testen +++