2 min

+++ Pistorius verzichtet auf Kanzlerkandidatur +++ Bundesrat befasst sich mit Lauterbachs Krankenhausreform +++ Sieben Polizisten am Rande von Demo in Dresden verletzt +++ Zweijähriger in Pirna aus Schacht gerettet +++

+++ Pistorius verzichtet auf Kanzlerkandidatur +++ Bundesrat befasst sich mit Lauterbachs Krankenhausreform +++ Sieben Polizisten am Rande von Demo in Dresden verletzt +++ Zweijähriger in Pirna aus Schacht gerettet +++