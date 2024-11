2 min

+++ Klimakonferenz beschließt Milliardenhilfe für betroffene Länder +++ Präsidentschaftswahl in Rumänien +++ Zehntausende demonstrieren in Barcelona für bezahlbaren Wohnraum +++ Sonderausstellung in Halle +++

