MDR SACHSENSPIEGEL vom 25. November

30 min

+++ DHL-Frachtflugzeug in Vilnius abgestürzt - Pilot tot +++ Wie weiter nach dem Kirchenbrand in Großröhrsdorf? +++ Vorfreude bei den Händlern: Weihnachtsmarkt in Leipzig vor Eröffnung +++

+++ DHL-Frachtflugzeug in Vilnius abgestürzt - Pilot tot +++ Wie weiter nach dem Kirchenbrand in Großröhrsdorf? +++ Vorfreude bei den Händlern: Weihnachtsmarkt in Leipzig vor Eröffnung +++