2 min

+++ FDP macht "D-Day-Papier" öffentlich +++ Tausende Geflüchtete kehren in den Libanon zurück +++ Massenprotest in Georgien +++ Salzstock Gorleben wird zugeschüttet +++ Großbrand in Zeitzer Einkaufszentrum +++

