MDR aktuell 13:58 Uhr vom 2. Dezember

2 min

+++ VW-Mitarbeiter treten in Warnstreiks in deutschen Werken gegen Sparpläne +++ Bundeskanzler Scholz auf Dienstreise in Kiew +++ Autobahn 4 bei Hohenstein-Ernstthal nach Glätteunfall gesperrt +++

+++ VW-Mitarbeiter treten in Warnstreiks in deutschen Werken gegen Sparpläne +++ Bundeskanzler Scholz auf Dienstreise in Kiew +++ Autobahn 4 bei Hohenstein-Ernstthal nach Glätteunfall gesperrt +++