+++ AfD will sich von Nachwuchsorganisation "Junge Alternative" trennen +++ NATO-Gipfel in Brüssel berät über Unterstützung der Ukraine und Lage in Nahost +++ Brand in Plattenbau im Leipziger Stadtteil Probstheida +++

