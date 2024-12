MDR aktuell 13:58 Uhr vom 11. Dezember

2 min

+++ Dietmar Woidke erneut zum Ministerpräsidenten in Brandenburg gewählt +++ Carolabrücke in Dresden muss komplett abgerissen werden +++ Razzia bei Gröner-Unternehmensgruppe in Leipzig +++

