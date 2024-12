MDR aktuell 21:45 Uhr vom 13. Dezember

12 min

+++ Premiere: Erstmals deutsch-polnischer Weihnachtsmarkt in Görlitz +++ Neue Regierung in Thüringen: Voigts Kabinett vereidigt +++ Fehlende Alternativen: Habeck sieht Kohle-Ausstieg 2030 in Gefahr +++

+++ Premiere: Erstmals deutsch-polnischer Weihnachtsmarkt in Görlitz +++ Neue Regierung in Thüringen: Voigts Kabinett vereidigt +++ Fehlende Alternativen: Habeck sieht Kohle-Ausstieg 2030 in Gefahr +++