1 min

+++ Sondersitzungen zum Magdeburger Anschlag in Berlin +++ Ex-US-Präsident Jimmy Carter im Alter von 100 Jahren gestorben +++ Einwöchige Staatstrauer in Südkorea +++ Kontrollen nach illegalem Feuerwerk an den Grenzen +++

