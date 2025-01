MDR aktuell 19:30 Uhr vom 1. Januar

20 min

+++ In Deutschland sterben fünf Menschen durch Feuerwerk +++ In New Orleans tötet ein Autofahrer mindestens zehn Menschen +++ Skispringen: Österreicher gewinnt in Garmisch-Partenkirchen +++

