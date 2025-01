MDR aktuell 10:58 Uhr vom 2. Januar

2 min

+++ Attentat in New Orleans: Zahl der Todesopfer auf 15 gestiegen +++ Tesla vor Trump-Hotel in Las Vegas explodiert +++ Montenegro: Mann erschießt 12 Menschen in Restaurant +++

+++ Attentat in New Orleans: Zahl der Todesopfer auf 15 gestiegen +++ Tesla vor Trump-Hotel in Las Vegas explodiert +++ Montenegro: Mann erschießt 12 Menschen in Restaurant +++