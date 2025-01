21 min

+++ Fahrt in Menschenmenge: Anschlag von New Orleans wohl islamistisch motiviert +++ Tesla-Elektroauto explodiert vor Hotel in Las Vegas +++ Fußball: Jens Härtel als neuer FC Erzgebirge Aue-Trainer vorgestellt +++

