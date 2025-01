1 min

+++ Donald Trump kündigt hundert Dekrete zum Beginn von neuer Amtszeit an +++ Waffenruhe in Nahost: gegenseitige Geisel-Freilassungen +++ Bundespräsident vergibt "Sterne des Sports" auch an mitteldeutsche Vereine +++

