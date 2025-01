2 min

+++ USA stellen Zusammenarbeit mit WHO ein +++ Große Börsenverluste von Tech-Unternehmen in den USA nach Start von chinesischer KI-App +++ Dänemark kündigt verstärkte militärische Präsenz in der Arktis an +++

