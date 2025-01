MDR SACHSENSPIEGEL vom 28. Januar

30 min

+++ Trauermarsch und Gedenkfeier für getöteten Polizisten in Dresden +++ Dritter Blindgänger an der Carolabrücke +++ Streit um Bornaer Wasserturm +++ Kloster-Bücherschätze in der SLUB Dresden +++

