2 min

+++ CDU trifft sich zum Parteitag in Berlin +++ Kein Ergebnis bei erster Runde von OB-Wahl in Halle +++ Erneut regierungskritische Demonstrationen in Georgien +++ Erdrutsche und Hochwasser nach Starkregen in Sizilien +++

+++ CDU trifft sich zum Parteitag in Berlin +++ Kein Ergebnis bei erster Runde von OB-Wahl in Halle +++ Erneut regierungskritische Demonstrationen in Georgien +++ Erdrutsche und Hochwasser nach Starkregen in Sizilien +++