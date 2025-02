26 min

+++ Größtes Aluminium-Recyclingcenter Europas in Nachterstedt +++ Bürokratie, Besteuerung und Co. zwingen deutsche Wirtschaft in die Knie +++ VW-Krisentreffen mit sächsischer Landesregierung sorgt für Spekulationen +++

+++ Größtes Aluminium-Recyclingcenter Europas in Nachterstedt +++ Bürokratie, Besteuerung und Co. zwingen deutsche Wirtschaft in die Knie +++ VW-Krisentreffen mit sächsischer Landesregierung sorgt für Spekulationen +++