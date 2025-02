MDR aktuell 10:58 Uhr vom 13. Februar

2 min

+++ Dresden gedenkt Opfer von Bombardierung im Zweiten Weltkrieg +++ US-Präsident Trump kündigt Treffen mit Wladimir Putin in Saudi-Arabien an +++ Commerzbank kündigt 3.900 Stellenstreichungen an +++

