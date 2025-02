20 min

+++ Gespräche über Frieden in der Ukraine: Europa will mit an den Verhandlungstisch +++ Städtetag fordert bessere Finanzierung der Kommunen +++ Eisenhüttenstadt soll "Dublin-Zentrum" für Rückführungen bekommen +++

+++ Gespräche über Frieden in der Ukraine: Europa will mit an den Verhandlungstisch +++ Städtetag fordert bessere Finanzierung der Kommunen +++ Eisenhüttenstadt soll "Dublin-Zentrum" für Rückführungen bekommen +++