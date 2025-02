2 min

+++ Messerangriff in Berlin: Tat antisemitisch motiviert +++ Demonstrationen in Hamburg: Tausende gehen für Demokratie und Vielfalt auf die Straße +++ Trauermarsch in Zwickau: Gedenken an Grubenunglück 1960 +++

