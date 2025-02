25 min

+++ AfD-Erfolg für Lokalpolitiker erwartbar +++ Parteichef Chrupalla zum Erfolg der AfD +++ Was bedeutet das Wahlergebnis für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt? +++ Ermittlungen nach Fußball-Krawallen in Rostock +++

