MDR aktuell 21:45 Uhr vom 26. März

25 min

+++ Buchmesse in Leipzig eröffnet +++ Altenberger Bürgermeister kündigt Rücktritt an +++ Plattenbauten in Stendal unter dem Hammer +++ Zecken-Experten diskutieren in Weimar +++

+++ Buchmesse in Leipzig eröffnet +++ Altenberger Bürgermeister kündigt Rücktritt an +++ Plattenbauten in Stendal unter dem Hammer +++ Zecken-Experten diskutieren in Weimar +++