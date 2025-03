98 min

Am Samstag war der FC Erzgebirge Aue zum Ostduell bei Energie Cottbus zu Gast. Nach einem späten Treffer mussten sich die Sachsen mit 0:1 in der Lausitz geschlagen geben. Das Spiel in voller Länge finden Sie hier.

