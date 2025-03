MDR aktuell 22:13 Uhr vom 29. März

2 min

+++ Schwere Erdbeben in Südostasien: Zahl der Toten steigt weiter +++ Türkei: Hunderttausende versammeln sich in Istanbul zu Demonstrationen +++ Umwelt-Aktion: Großes Aufräumen in Rödgen +++

