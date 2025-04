130 min

Mit drei WM-Gürteln (WBC, WBA, WBO) stieg Atomgewicht Tina Rupprecht in Potsdam in den Ring und kämpfte gegen Sumire Yamanaka um den IBF-Titel. Eine Vierfach-Weltmeisterin gab es in der Boxgeschichte noch nie!

