MDR SACHSENSPIEGEL vom 8. April

30 min

+++ Aufatmen in Bad Schandau: Elbbrücke wieder befahrbar +++ Kultusminister-Pläne: Lehrkräfte protestieren in Leipzig +++ Traditions-Kaffeehaus in Leipzig wiedereröffnet +++

+++ Aufatmen in Bad Schandau: Elbbrücke wieder befahrbar +++ Kultusminister-Pläne: Lehrkräfte protestieren in Leipzig +++ Traditions-Kaffeehaus in Leipzig wiedereröffnet +++