30 min

+++ Elbbrücke in Bad Schandau wieder offen +++ Bosch will Werk in Sebnitz schließen +++ Sächsisch-ägyptische Universität in Kairo eröffnet +++ Reaktionen auf Koalitionsvertrag +++ 3. Liga: SG Dynamo Dresden mit Remis +++

+++ Elbbrücke in Bad Schandau wieder offen +++ Bosch will Werk in Sebnitz schließen +++ Sächsisch-ägyptische Universität in Kairo eröffnet +++ Reaktionen auf Koalitionsvertrag +++ 3. Liga: SG Dynamo Dresden mit Remis +++