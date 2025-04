1 min

+++ Ukraine und USA arbeiten an Rohstoff-Abkommen +++ Karfreitag: Christen erinnern an den Tod von Jesus Christus +++ Zwei Menschen bei Messerangriff in Rochlitz schwer verletzt: 23-jähriger Deutscher festgenommen +++

