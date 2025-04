MDR SACHSENSPIEGEL vom 18. April

30 min

+++ Karfreitag in Sachsen: Kreuzweg in Görlitz mit Andacht der Gläubigen +++ Flughafen Dresden feiert Jubiläum +++ Eisenbahn verbindet: Neue Ausstellung in Chemnitzer Museum +++

+++ Karfreitag in Sachsen: Kreuzweg in Görlitz mit Andacht der Gläubigen +++ Flughafen Dresden feiert Jubiläum +++ Eisenbahn verbindet: Neue Ausstellung in Chemnitzer Museum +++