MDR aktuell 22:28 Uhr vom 3. Mai

2 min

+++ Mindestens 80 Tiere bei Brand in einem Kälberstall in Tucheim verendet +++ Scharnhorstfest: Erinnerung an die Schlacht von Großgörschen +++ Baumwollspinnerei in Leipzig feiert 20. Geburtstag +++

+++ Mindestens 80 Tiere bei Brand in einem Kälberstall in Tucheim verendet +++ Scharnhorstfest: Erinnerung an die Schlacht von Großgörschen +++ Baumwollspinnerei in Leipzig feiert 20. Geburtstag +++