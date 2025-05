29 min

+++ Verstärkte Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien +++ 8. Mai: Gemeinsames Gedenken in Görlitz +++ Therapie-Messe in Leipzig +++ Labordrohne zwischen Dresden und Dippoldiswalde im Einsatz +++

+++ Verstärkte Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien +++ 8. Mai: Gemeinsames Gedenken in Görlitz +++ Therapie-Messe in Leipzig +++ Labordrohne zwischen Dresden und Dippoldiswalde im Einsatz +++