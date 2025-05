20 min

+++ Kardinal aus den USA wird neuer Papst: Was über Leo XIV. bekannt ist +++ Gedenken zum Kriegsende vor 80 Jahren +++ Kritik aus der Ukraine an geplanter Militärparade in Moskau +++ FCM mit Sieg-Pflicht in Paderborn +++

