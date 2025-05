MDR aktuell 17:45 Uhr vom 15. Mai

25 min

+++ NATO-Treffen in Ankara: Gespräche über Waffenruhe im Ukraine-Krieg +++ Deutschland erreicht Klimaziele wegen Wirtschaftskrise +++ Klimaneutrales Walzwerk in Riesa in Betrieb +++

+++ NATO-Treffen in Ankara: Gespräche über Waffenruhe im Ukraine-Krieg +++ Deutschland erreicht Klimaziele wegen Wirtschaftskrise +++ Klimaneutrales Walzwerk in Riesa in Betrieb +++