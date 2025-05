MDR aktuell 21:45 Uhr vom 18. Mai (mit Gebärdensprache)

15 min

+++ Thüringens Ministerpräsident Voigt mit Wirtschaftsdelegation in den USA +++ Stichwahl in Polen notwendig +++ EU-Kommission will Landwirte entlasten +++ Lok Leipzig ist Regionalligameister +++

+++ Thüringens Ministerpräsident Voigt mit Wirtschaftsdelegation in den USA +++ Stichwahl in Polen notwendig +++ EU-Kommission will Landwirte entlasten +++ Lok Leipzig ist Regionalligameister +++