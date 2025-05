20 min

+++ Messerattacke in Hamburg: Tatverdächtige kommt in die Psychiatrie +++ BKA warnt vor neuen Neonazi-Gruppen +++ Stundenlanger Stromausfall in Cannes +++ Playoff-Aus: MBC-Basketballer verlieren in München +++

