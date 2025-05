MDR aktuell 19:30 Uhr vom 27. Mai

20 min

+++ Ärztetag in Leipzig: Schwerpunkt KI +++ Digitalminister Wildberger auf der Republica +++ Merz in Finnland an der NATO-Ostgrenze +++

+++ Ärztetag in Leipzig: Schwerpunkt KI +++ Digitalminister Wildberger auf der Republica +++ Merz in Finnland an der NATO-Ostgrenze +++