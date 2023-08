30 min

Großes Finale der Mixed Team Staffel beim Sommer Grand Prix in Oberwiesenthal am Nachmittag. Nach den Springen am Vormittag, ging es am Nachmittag ab die Strecke. Der etwas verregnete Wettkampf hier in voller Länge.

