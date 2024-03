108 min

In der GGZ-Arena trafen am Sonntag die beiden Teams der Stunde aufeinander. Besser als der FSV und Energie schnitt keiner in den letzten fünf Spielen zuvor ab. Hier sehen Sie die Partie in voller Länge.

