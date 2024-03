28 min

+++ AfD plant auf Landesparteitag Änderung des Verfassungsschutzes +++ Demos gegen rechts in Sachsen-Anhalt +++ Polizei ermittelt in zwei Todesfällen in Magdeburg +++ SCM überzeugt gegen Gummersbach +++

