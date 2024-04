Pressekonferenz Dynamo Dresden vor Freiburg II

17 min

Dynamo Dresden will am Sonntag in Freiburg wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Wie das gelingen soll, erklärte Trainer Markus Anfang am Donnerstag bei der Pressekonferenz der Schwarz-Gelben.

Dynamo Dresden will am Sonntag in Freiburg wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Wie das gelingen soll, erklärte Trainer Markus Anfang am Donnerstag bei der Pressekonferenz der Schwarz-Gelben.