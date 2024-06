MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE vom 3. Juni

30 min

+++ Neue Produktion: Biotechunternehmen baut Werk in Halle aus +++ Die schönsten Türme in Sachsen-Anhalt: Stumpfer Turm in Aschersleben +++ Neue Sportart: Padel-Tennis findet Fans in Magdeburg +++

