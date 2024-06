MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE vom 15. Juni

30 min

+++ Tödlicher Messerangriff in Wolmirstedt +++ Ausbildungstag - Am Concordiasee üben Einsatzkräfte den Ernstfall +++ 70 Jahre Puppentheater – Mr. Gulliver am Marktplatz Halle angespült +++

