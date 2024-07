30 min

+++ Jubiläum: Halle-Neustadt wird 60! +++ Kinder-Tanzgruppe aus Charkiw zu Besuch in Magdeburg +++ Melt-Festival in Ferrepolis geht in die letzte Runde +++ Ab ins Grüne: Naumburger Domgarten wird zur Picknickwiese +++

