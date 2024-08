30 min

+++ Intel-Euphorie in Magdeburg +++ Sperrung der Wischelandhalle +++ Romonta weiht neues Kraftwerk ein +++ Manufaktur für Erinnerungsstücke in Halle +++ Oscars der Floristik werden in Berlin vergeben +++

