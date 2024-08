MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE vom 20. August

30 min

+++ BUGA 2035: Initiative fordert Bürgerentscheid zur Finanzierung +++ Bombenalarm an Schulen in Magdeburg und Halle +++ "Eisernes Band" – Initiative für Industriekultur in Sachsen-Anhalt +++

