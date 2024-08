MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE vom 28. August

30 min

+++ Hitze und Dürre: Einblicke in die Waldbrand-Zentrale +++ Brückensanierung: Politik denkt nur an die Autofahrer +++ Forschung in Halberstadt zu DDR-Raubkunst +++

+++ Hitze und Dürre: Einblicke in die Waldbrand-Zentrale +++ Brückensanierung: Politik denkt nur an die Autofahrer +++ Forschung in Halberstadt zu DDR-Raubkunst +++