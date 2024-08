29 min

+++ Vorfreude auf Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal +++ Ausstellung zum Reichskriegsgericht in Halle +++ Lettewitzer Glocke aus Kirchturm gehoben +++ Blütenstaub-Münzen in Gedenken an Müntzer und den Bauernkrieg +++

+++ Vorfreude auf Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal +++ Ausstellung zum Reichskriegsgericht in Halle +++ Lettewitzer Glocke aus Kirchturm gehoben +++ Blütenstaub-Münzen in Gedenken an Müntzer und den Bauernkrieg +++