MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE vom 7. September

29 min

+++ Löscharbeiten Waldbrand am Brocken +++ Erfolgreicher Brockenlauf trotz Waldbrand und Streckensperrung +++ Neuer BSW Landesverband in Sachsen-Anhalt +++ Harz Open Air 2024 in Wernigerode +++

+++ Löscharbeiten Waldbrand am Brocken +++ Erfolgreicher Brockenlauf trotz Waldbrand und Streckensperrung +++ Neuer BSW Landesverband in Sachsen-Anhalt +++ Harz Open Air 2024 in Wernigerode +++