MDR SACHSENSPIEGEL vom 1. Oktober

29 min

+++ Konstituierende Landtagssitzung: Alexander Dierks wird Landtagspräsident +++ Heimatverein in Crandorf – Bergmannstradition im Erzgebirge +++ Optikermeisterin aus Leipzig wird Unternehmerin des Jahres +++

+++ Löhne im Osten - warum es noch immer keine Angleichung gibt +++ Autokrise in Deutschland - die Lage in Mitteldeutschland +++ Schwere Zeiten für Gründer – Start-Up-Probleme in Magdeburg +++